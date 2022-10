L astronomo greco che calcolò la durata dell anno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L astronomo greco che calcolò la durata dell anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : L astronomo greco che calcolo la durata dell anno

D'estate o tra due equinozi d'autunno. la durata dell'anno tropico infatti è diversa a seconda del giorno dell'anno che si utilizza come riferimento a causa...

ipparco di nicea, noto anche come ipparco di rodi o semplicemente ipparco (in greco antico: ppa, hípparchos; nicea, 190 a.c. – rodi, 120 a.c.), è...