Astronomo del secolo III a C __ di Samo - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : ARISTARCO

Astronomo del secolo iii a c __ di samo

Aristarco di samo (in greco antico: sta sµ, arístarchos ho sámios; samo, 310 a.c. circa – 230 a.c. circa) è stato un astronomo greco antico...

Gioco dialettico tra aristarco e cleante, ma non fu mai formulata né contro l'uno né contro l'altro. astronomo e fisico, aristarco è noto soprattutto per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

