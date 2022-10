Articolo come uno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Articolo come uno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : INDETERMINATIVO

Significato/Curiosita : Articolo come uno

articolo uno (art.1), ufficialmente denominato articolo 1 - movimento democratico e progressista (art.1-mdp), è un partito politico italiano di centro-sinistra...

L'articolo indeterminativo plurale, dato che in espressioni come gli uni e gli altri ha il ruolo di pronome. dove si userebbe l'articolo indeterminativo plurale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con articolo; come; articolo per scienziato e psicologo; L articolo in punta; Breve articolo inserito per completare una pagina; articolo femminile plurale; Pianta usata come dolcificante ipocalorico; Convocare, come per un assemblea; Corazzati... come i coccodrilli; Un regista come Rossellini; Cerca nelle Definizioni