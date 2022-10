L anno in cui il Regno Unito è uscito dalla UE - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L anno in cui il Regno Unito è uscito dalla UE. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : DUEMILAVENTI

2020, durante il quale il regno unito e l'ue hanno negoziato le loro relazioni future. durante il periodo di transizione, il regno unito è rimasto soggetto...

