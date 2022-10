L angolo utile ad individuare un corpo in cielo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L angolo utile ad individuare un corpo in cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AZIMUT

Significato/Curiosita : L angolo utile ad individuare un corpo in cielo

Stessa da un centro di proiezione posto a distanza finita. si tratta quindi di una proiezione centrale, o conica. la specificazione è utile per distinguerla...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi azimut (disambigua). l'azimut (dall'arabo as-sumut, significante le direzioni), nell'astronomia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

