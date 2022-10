Si allunga per vedere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si allunga per vedere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COLLO

Significato/Curiosita : Si allunga per vedere

Lavagna: non si sono ispirati a me per "kramer" gag del divano: i simpson sono delle rane sedute sopra a una ninfea. homer allunga la lingua per accendere...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi collo (disambigua). il collo è quella parte del corpo di molti vertebrati che unisce la testa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

