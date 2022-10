Allegra festa popolare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Allegra festa popolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : KERMESSE

Significato/Curiosita : Allegra festa popolare

La festa della rificolona è un evento tradizionale del folklore popolare fiorentino, organizzata nelle parrocchie della diocesi di firenze ogni 7 settembre...

kermesse – festività locale di origine olandese, originariamente legata a una chiesa, divenuto sinonimo di festa kermesse fiamminga – dipinto di pieter... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con allegra; festa; popolare; Svagarsi allegra mente; Rallegra no il giocatore al casinò; Quella allegra il ciel l aiuta; È allegra in un capolavoro dell operetta; Mostrarsi, manifesta rsi; Insetto lucifugo infesta nte di colore bruno; Una festa texana; Insetti da disinfesta zione; Un membro del ceto popolare nell antica Roma; Il regista di una popolare trilogia di Batman; Il popolare Burrasca; La Sophia più popolare ; Cerca nelle Definizioni