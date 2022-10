L agrume meno aspro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L agrume meno aspro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MANDARINO

Significato/Curiosita : L agrume meno aspro

L'acido malico, il più aspro, si trasforma in acido lattico, acido più debole del malico, che è percepito come più delicato e meno acre. la fermentazione...

mandarino – frutto o suo albero, di colore arancione, di piccole dimensioni. cinese mandarino – famiglia di parlate e dialetti, sottogruppo della lingua... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con agrume; meno; aspro; agrume che si affetta; agrume endemico e tipico della Sardegna; agrume noto anche come mandarino cinese; Un frutto dell agrume to; Professano una religione in cui c è almeno un dio; Sono meno nobili dei conti; Quindici meno undici; Il fianco meno fino; Molto aspro ... come un nemico; Severo e aspro rimprovero; Sapore aspro simile a quello del limone; Diaspro nero usato per saggiare l oro; Cerca nelle Definizioni