Lo è la voce di Carreras - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la voce di Carreras. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TENORILE

Significato/Curiosita : Lo e la voce di carreras

Josep maria carreras i coll, noto semplicemente come josé carreras (barcellona, 5 dicembre 1946), è un tenore spagnolo, molto apprezzato per i ruoli ricoperti...

Diplomatico francese di origine armena. noto per la caratteristica voce tenorile vibrata, nella sua carriera ultrasettantennale aznavour ha venduto oltre... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con voce; carreras; voce per scacciare i polli; Gradazione di voce o colore; Soffocati nella voce ; Così è una voce particolarmente potente; Insieme a Pavarotti e carreras nel trio di tenori; Artisti come carreras e Domingo; Cantanti come carreras ; Le voci di Domingo e carreras ; Cerca nelle Definizioni