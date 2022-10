Versi in cui l ultima sillaba tonica è in ottava posizione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Versi in cui l ultima sillaba tonica è in ottava posizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NOVENARI

Significato/Curiosita : Versi in cui l ultima sillaba tonica e in ottava posizione

Di undici sillabe») è il verso in cui l'ultimo accento, tonico e ritmico, cade obbligatoriamente sulla decima sillaba. è il metro principale e più utilizzato...

Disambiguazione – se stai cercando il santuario sardo, vedi novenario (religione). nella metrica italiana il novenario è un verso nel quale l'accento principale si trova... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

