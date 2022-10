Uno consegna i premi Nobel - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno consegna i premi Nobel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RE

Significato/Curiosita : Uno consegna i premi nobel

Svezia: la cerimonia di consegna del nobel per la pace si tiene infatti a oslo, questo perché all'epoca dell'istituzione dei premi nobel la norvegia era ancora...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi re (disambigua). re (dal latino: rex) è la forma italiana di un titolo diffuso nei paesi di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con consegna; premi; nobel; Si consegna no ai vincitori; Una nota app di consegna a domicilio; consegna re una medaglia o una spilla; L avverbio di chi consegna ; Derivano da spremi ture; Leonida che fondò il premi o Viareggio; Mettere in : offrire come premi o; Bertha, la scrittrice premi o Nobel per la pace nel 1905; Bertha, la scrittrice premio nobel per la pace nel 1905; Carlo __, fisico premio nobel nel 1984; Elias __, premio nobel per la letteratura nel 1981; L Hemingway premio nobel per la Letteratura; Cerca nelle Definizioni