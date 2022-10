Una pianta di buon augurio per l anno nuovo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pianta di buon augurio per l anno nuovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VISCHIO

Significato/Curiosita : Una pianta di buon augurio per l anno nuovo

Simbolo di buon augurio durante il periodo natalizio: diffusa è infatti l'usanza, originaria dei paesi scandinavi, di salutare l'arrivo del nuovo anno baciandosi...

Il vischio (viscum album l.) è una pianta cespugliosa che appartiene alla famiglia delle santalaceae (secondo la classificazione apg). il vischio è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con pianta; buon; augurio; anno; nuovo; pianta che produce un succo lenitivo; pianta aromatica che insaporisce molti piatti; pianta con caffeina tipica del Brasile; Una pianta da interni; Come i buon i orologi; Il giorno in cui hanno sempre inizio i buon i propositi; buon e al contrario; Un perfetto buon o a nulla; augurio per un successo sempre maggiore lat; Un augurio nei brindisi; Un augurio che si ripete spesso a dicembre; augurio per chi deve affrontare una prova pericolosa; Li usano i bimbi che stanno imparando a camminare; Inizio di anno ; Banchetto di fine anno ; Ne fanno parte Shiva, Brahma e Vishnu; La città con la basilica di Sant Apollinare nuovo ; Prezzo di promozione di un prodotto nuovo ; Il grado gerarchico del nuovo iniziato; nuovo ma soltanto per due quinti;