Una pausa durante la lettura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pausa durante la lettura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VIRGOLA

Significato/Curiosita : Una pausa durante la lettura

Famoso. a questo punto, hammond prende una pausa dalla lettura e va dietro le quinte, dove incontra daniella, una studentessa e scrittrice dilettante che...

Norme che regolano l'uso della virgola sono piuttosto complesse, ma possono essere riassunte in alcuni punti. la virgola è usata: per dividere gli elementi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con pausa; durante; lettura; Una pausa ristoratrice; La pausa rifornimenti in Formula 1 ing; pausa dal lavoro per chi ha appena partorito; Come un anno di pausa ; Si susseguono durante le pause pubblicitarie; Un assistente durante la lavorazione di un film; Si balla durante il Carnevale di Rio de Janeiro; Si succedono durante i congressi; lettura ebraica della Bibbia in chiave esoterica; lettura pubblica di poesie da parte degli autori; La lettura dei voti; Quello di biblioteca è un patito della lettura ; Cerca nelle Definizioni