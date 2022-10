Una boccata d acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una boccata d acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SORSO

Significato/Curiosita : Una boccata d acqua

Insuccessi, il congresso di berlino del 1878 fu per l'austria-ungheria una boccata d'ossigeno in quanto l'impero ricevette il mandato di occupare le due...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sorso (disambigua). sorso (sòssu in turritano) è un comune italiano di 14 342 abitanti che... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con boccata; acqua; boccata d acqua; Una boccata di liquido; boccata di liquido; Una boccata d’acqua; Può esserlo l acqua ; Si getta in acqua per ormeggiarsi; Si può farlo in un bicchier d acqua ; Fa imbarcare acqua ; Cerca nelle Definizioni