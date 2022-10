Trazioni senza traini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trazioni senza traini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ZO

Significato/Curiosita : Trazioni senza traini

Si definisce trazione ferroviaria l'insieme dei vari sistemi sperimentati ed attuati, nel corso degli anni, allo scopo di trainare treni di veicoli sulle...

zo – codice iso 3166-2:bj del dipartimento di zou (benin) zo – codice iso 3166-2:mw di zomba (malawi) zo – abbreviazione di zoisite zo – soprannome del... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

