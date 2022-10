Trasmettere una malattia infettiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasmettere una malattia infettiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CONTAGIARE

Significato/Curiosita : Trasmettere una malattia infettiva

La listeriosi è una malattia infettiva, trasmessa in genere con gli alimenti, che si manifesta sporadicamente in forma conclamata. listeria monocytogenes...

Cura perché sieropositiva all'hiv (ma non rilevabile, dunque non può contagiare altre persone). suo padre è il costruttore della scuola pubblica da cui... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

