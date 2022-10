Tiene un sito personale in costante aggiornamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tiene un sito personale in costante aggiornamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BLOGGER

Significato/Curiosita : Tiene un sito personale in costante aggiornamento

Open-source. android ha un rapido ciclo di aggiornamento, con la distribuzione di nuove versioni ogni sei-nove mesi. gli aggiornamenti sono in genere di natura...

Disambiguazione – "blogger" rimanda qui. se stai cercando il servizio di blogging di google, vedi blogger (piattaforma). un blog, nel web 2.0 e nel gergo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con tiene; sito; personale; costante; aggiornamento; Lo cura chi ci tiene ad apparire; Che mi appartiene ; Periodico che contiene scritti considerati già pubblicati da altri; Mantiene i liquidi caldi o freddi ing; Matematico svizzero citato con Gauss a proposito del piano complesso; György __, composito re ungherese del XX secolo; Cari composito re; Il deposito che ostruisce i tubi; Comportano riduzioni di personale ; Il personale non docente che lavora nella scuola sigla; L ambito più personale ; Pericolo personale ; costante precisione; Per nulla costante ... in matematica; costante nei propositi; La campagna circostante ; aggiornamento di programma informatico; L aggiornamento di un computer; Cerca nelle Definizioni