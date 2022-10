Al termine, in conclusione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Al termine, in conclusione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : INFINE

Significato/Curiosita : Al termine, in conclusione

L'annessione di roma al regno d'italia, il neonato comune di roma fortunatamente decise per la prosecuzione del cantiere. a conclusione dei lavori si tenne...

San pietro infine è un comune italiano di 855 abitanti della provincia di caserta in campania. san pietro infine occupa l'angolo settentrionale della... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con termine; conclusione; termine francese che significa fascino; termine di legge; Lavoratore assunto con contratto a termine ; Legittimare una pratica o l uso di un termine ; Fine, conclusione ; La conclusione del viaggio; conclusione di gita; conclusione tratta da un ragionamento logico; Cerca nelle Definizioni