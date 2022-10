Il suo sviluppo ha permesso la rappresentazione dei mondi in tre dimensioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il suo sviluppo ha permesso la rappresentazione dei mondi in tre dimensioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : GEOMETRIA DIGITALE

Significato/Curiosita : Il suo sviluppo ha permesso la rappresentazione dei mondi in tre dimensioni

Due mondi ancora distanti: quello della conoscenza e quello della programmazione. il digitale si configura come una possibilità di rappresentazione del...

La geometria digitale si occupa di insiemi discreti di oggetti geometrici (spesso di insiemi discreti di punti, ma anche insiemi di linee, di piani, .... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

