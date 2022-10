Subentra per successione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Subentra per successione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EREDE

Significato/Curiosita : Subentra per successione

Il subentro è l'azione e risultato del subentrare o successione. si usa spesso per indicare il cambio di intestazione in un contratto. spesso le aziende...

Un erede (lat. heres), nel diritto civile, indica colui che abbia accettato (in modo espresso o tacito) la chiamata all'eredità di una persona deceduta... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

