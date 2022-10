Spingersi vicendevolmente in modo brusco e violento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spingersi vicendevolmente in modo brusco e violento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : STRATTONARSI

Significato/Curiosita : Spingersi vicendevolmente in modo brusco e violento

Capitolo: il desiderio di spingersi sino alla costa pacifica era forte, ma mendelsohn rimase talmente infervorato da new york e dagli edifici di wright...

Altri significati, vedi sumo (disambigua). il sumo ( sumo, lett. "strattonarsi", pron. /smo/) è una forma di lotta corpo a corpo nella quale due sfidanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con spingersi; vicendevolmente; modo; brusco; violento; spingersi nella calca; Completarsi vicendevolmente ; Un modo di trasmettere video in Internet; All..., ovvero in modo solidale; Il Leonardo autore del romanzo Todo modo ; Miliardari, detto in modo scherzoso; Chiudere in modo brusco o tagliare; Un modo molto brusco per dire di no; Impeto brusco e violento; Spintone, brusco strappo; Il risultato di un urto particolarmente violento ; violento rovescio; Discorso violento e ingiurioso; Un sopruso violento , spesso scolastico;