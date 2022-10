Sostanza chimica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanza chimica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ELEMENTO

Significato/Curiosita : Sostanza chimica

Una sostanza pura, indicata anche come sostanza chimica o semplicemente sostanza, è un sistema omogeneo di composizione definita e costante, caratterizzato...

In una classe) elemento – concetto della chimica elemento – in architettura, struttura che contribuisce a formare un edificio elementi altri progetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con sostanza; chimica; sostanza dolce prodotta dalle api; sostanza aeriforme; sostanza alimentare; sostanza che in una reazione cede elettroni; Particella minima di una sostanza in chimica ; Ha simbolo N in chimica ; Nota azienda chimica ; Viscosa nell industria chimica ; Cerca nelle Definizioni