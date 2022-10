Lo sono certe stoffe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono certe stoffe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OPERATE

Significato/Curiosita : Lo sono certe stoffe

Comune in australia nella prevenzione delle infezioni dovute alle larve di certe mosche negli allevamenti di pecore merino in quelle regioni dove questo...

Ex opere operato è un'espressione latina della dottrina cattolica dei sacramenti. significa letteralmente "per il fatto stesso di aver fatto la cosa"... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

