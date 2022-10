Si segue imitando - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si segue imitando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Si segue imitando

Generazioni, famose e non, si raccontano. nel settembre del 2021 partecipa allo show televisivo star in the star su canale 5, imitando la cantante patty pravo...

Cercando s.c.i.a., vedi segnalazione certificata di inizio attività. la scia è un fenomeno fluidodinamico che si verifica ogni qual volta un corpo solido...