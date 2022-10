Scopi, mire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scopi, mire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INTENTI

Significato/Curiosita : Scopi, mire

All'esiliato fëanor, e cercò di convincerlo di nuovo delle sue bugie sulle mire del fratellastro. per sua sfortuna, fëanor indovinò quale fosse il suo vero...

Ancora definito tutti gli aspetti contrattuali effettivi. la lettera di intenti ha per scopo: descrivere lo stato delle trattative, elencando i punti già... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

