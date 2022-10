Ha ruote poco usate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha ruote poco usate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AEREO

Significato/Curiosita : Ha ruote poco usate

Pesante, meno o affatto concava. le ruote sono di dimensioni maggiori e i truck, ossia i carrelli montanti le ruote, sono più lunghi e maggiormente personalizzabili...

Cercando la rivista italiana, vedi aerei (rivista). l'aeroplano (anche aereo) è un aeromobile dotato di ali rigide, piane e solitamente fisse che, sospinto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

