Rifinire con grande cura e precisione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rifinire con grande cura e precisione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TORNIRE

Significato/Curiosita : Rifinire con grande cura e precisione

Di mezzosoprano, con arie da carmen, don carlo, la cenerentola, werther, nelle quali poté rifinire con tranquillità il fraseggio e i colori senza il...

Leggera. il carrello è presente soltanto in quelle macchine destinate a tornire elementi che devono risultare perfettamente cilindrici, come zampe da tavolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con rifinire; grande; cura; precisione; Pulire o rifinire ; rifinire gli imballaggi; Si usano per rifinire fori; rifinire un foro cilindrico; grande stanza; La grande di Montecatini; Condizione di grande stima; Città brasiliana capitale di Rio grande do Sul; Non accura ti; Lo cura chi ci tiene ad apparire; La cura Sorrentino; Secondari, trascura bili; L imprecisione dei contorni nella fotografia; Strumento di precisione ; Costante precisione ; Circoscrivere con precisione ;