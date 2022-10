Quelle inglesi sono pari a circa mezzo litro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle inglesi sono pari a circa mezzo litro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PINTE

Significato/Curiosita : Quelle inglesi sono pari a circa mezzo litro

Trasparente, di colore giallo chiarissimo, oleoso e dall'odore acuto. di un litro di petrolio, solo il 10% diventa benzina dopo la prima semplice distillazione...

De pinte è un comune belga di 10.216 abitanti, situato nella provincia fiamminga delle fiandre orientali. gli abitati confinanti sono: (a) sint-denijs-westrem... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con quelle; inglesi; sono; pari; circa; mezzo; litro; quelle cardinali sono quattro; Sono false quelle di coccodrillo; Ci sono quelle intensive; Con quelle tessili si fanno stoffe; Rosso per gli inglesi ; Il puntino degli inglesi ; Il nido d infanzia degli inglesi ; Il copricapo delle guardie reali inglesi ; Lo sono certe stoffe; Così sono certi ordini; sono meno nobili dei conti; Se sono molte e indesiderate diventano spam; Via di pari s; Un topo a pari s; Spari re, come la nebbia; Gufa senza pari ; Nasce in Colombia e scorre in Sudamerica per circa 2000 km; Deserto vasto circa 9 milioni di km quadrati; Per circa 500 anni furono le monete del Portogallo; Equivale a circa 1609 metri; mezzo snob; Sopraelevata nel mezzo ; mezzo dodecasillabo; Caos nel mezzo ; Simbolo dell ettolitro ; Vale un millesimo di un ettolitro ; Il simbolo dell ettolitro ; li simbolo del decalitro ; Cerca nelle Definizioni