Può esserlo l acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può esserlo l acqua.

Soluzione 13 lettere : OLIGOMINERALE

Significato/Curiosita : Puo esserlo l acqua

d, hýdor "acqua" e µ, méli "miele") è una bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione del miele. è anche conosciuto come "acqua di aron" o "acquawussler"...

Mineralizzate: il residuo fisso a 180 °c è inferiore a 50 mg/l. acque oligominerali (o leggermente mineralizzate): il residuo fisso è compreso tra 50 e... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

