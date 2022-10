Polvere profumata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Polvere profumata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BOROTALCO

Significato/Curiosita : Polvere profumata

Di ammonio e acqua di rose, profumata con oli essenziali. una variante del fard è la schnouda, che invece di essere polvere, è una mousse. negli ulitmi...

Di o su borotalco wikimedia commons contiene immagini o altri file su borotalco borotalco, su cinedatabase, rivista del cinematografo. borotalco, su anica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

