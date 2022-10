Piccoli aerei monoposto da diporto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccoli aerei monoposto da diporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ULTRALEGGERI

Significato/Curiosita : Piccoli aerei monoposto da diporto

Ultra-léger motorisé) è un aeromobile, destinato esclusivamente al volo da diporto e con limiti di peso regolamentati, inferiori a quelli degli aeromobili...

ultraleggeri sono i velivoli classificati come appartenenti al vds (volo da diporto o sportivo). la legislazione europea riguardante gli ultraleggeri...

Altre definizioni con piccoli; aerei; monoposto; diporto; piccoli ssima; piccoli roditori in laboratorio; I più piccoli ; È costituita da piccoli ssimi calcoli; Gli aerei per il volo a vela; Serie di operazioni con cui salire su navi o aerei ; Milano... sui biglietti aerei ; Potenti motori per aerei ; Vecchio nome di una piccola auto monoposto ; Un divano monoposto ; Un aereo monoposto da diporto; Slitta monoposto ; Imbarcazione da diporto ; Si imbarca per diporto ; Leggera imbarcazione da diporto ; Ricovero per imbarcazioni da diporto ; Cerca nelle Definizioni