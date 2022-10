Piccola zuppiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccola zuppiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Piccola zuppiera

1770 ca., argento e bronzo dorato, basilica di sant'andrea di mantova piccola zuppiera, 1772/1780, argento sbalzato, museo di palazzo d'arco di mantova pisside...

Uso che per forma: la terrina intesa come grossa ciotola, in cui si impastano ingredienti o si condisce l'insalata, e la terrina da forno. originaria della...