Un personaggio portato come esempio di favolosa ricchezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un personaggio portato come esempio di favolosa ricchezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CRESO

Significato/Curiosita : Un personaggio portato come esempio di favolosa ricchezza

Disambiguazione – se stai cercando l'omonima varietà di grano duro, vedi creso (agronomia). creso (in greco antico: s, krôisos, latina: croesus, arabo/persiano:...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonima varietà di grano duro, vedi creso (agronomia). creso (in greco antico: s, krôisos, latina: croesus, arabo/persiano:... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

