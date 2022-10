Permette agli addetti di risalire verticalmente un traliccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette agli addetti di risalire verticalmente un traliccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : SCALA ALLA MARINARA

Significato/Curiosita : Permette agli addetti di risalire verticalmente un traliccio

Stadio di discesa, il cui ruolo principale è di fare atterrare verticalmente il modulo lunare grazie ad un motore a spinta variabile, e uno stadio di ascesa...

Mediante scala alla marinara. tipicamente un bunker è strutturato in modo tale da difendere, quindi in generale ha sempre una parte dedicata alla difesa... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

