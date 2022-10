Il pareggiare di un deficit - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pareggiare di un deficit. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : RIPIANAMENTO

Significato/Curiosita : Il pareggiare di un deficit

Del sistema nervoso. la disartria atassica è un deficit di linguaggio neurologico e sensitivo-motorio di tipo acquisito. è una diagnosi comune entro lo...

Liquidità alle finanze sociali, salvo poi non riuscire a far fronte al ripianamento del leasing e non poter più dunque usufruire di tale scudetto. dopo aver... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con pareggiare; deficit; Si versa per pareggiare i conti; pareggiare una siepe; In finanza, aggiunte di denaro per pareggiare ; pareggiare fisicamente o figuratamente; deficit dato da uscite maggiori delle entrate; deficit , passivo; Quello tra deficit e pil si usa in economia; Lo sono i bilanci in deficit ; Cerca nelle Definizioni