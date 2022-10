Un noto film di Cukor del 1950 con Judy Holliday - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un noto film di Cukor del 1950 con Judy Holliday. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NATA IERI

Lumet, george cukor, michael curtiz, anthony mann e andré cayatte; in particolare con de sica, con il quale gira otto film, spesso con mastroianni. nel...

nata ieri è un film del 1950 diretto da george cukor. ispirato a una commedia teatrale di garson kanin, sostenuta da una convincente judy holliday e dall'impianto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

