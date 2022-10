Nota ricetta tedesca a base di cavolo fermentato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nota ricetta tedesca a base di cavolo fermentato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CRAUTI

Significato/Curiosita : Nota ricetta tedesca a base di cavolo fermentato

La cucina tedesca è una cucina ricca in diversità. al di là degli stereotipi che concernono il consumo della birra, del maiale, del cavolo e delle patate...

Conferisce ai crauti il tipico sapore deciso e leggermente aspro. il risultato è un alimento ricco di vitamine e sali minerali. i crauti favoriscono la... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con nota; ricetta; tedesca; base; cavolo; fermentato; Casa d auto statunitense nota per i fuoristrada; La nota cantante di Amore puro; Segue Bagnères de in una nota località termale dei Pirenei francesi; Località campana che dà il nome a una nota costiera; La salsa nella ricetta dell insalata russa; Una attricetta del cinema; È a scottadito in una ricetta laziale; ricetta romana per cucinare la coda del bue; Un auto tedesca ; La valle tedesca con i resti di uomini preistorici; Suddivisione amministrativa tedesca ; Una località tedesca ; Calcolare in base a una o più variabili matematiche; Quello di Bajkonur è la più vecchia base di lancio di veicoli spaziali; Era una materia di base per molte segretarie; Le cellule base del sistema nervoso; Un tipo di cavolo ; Ricetta coreana a base di cavolo fermentato; Si ottengono dalle foglie del cavolo cappuccio; Il cuore del cavolo ; Ricetta coreana a base di cavolo fermentato ; Odore acre e forte, come di bruciato e fermentato ; Un alimento a base di latte fermentato ; Succo d uva non ancora fermentato ; Cerca nelle Definizioni