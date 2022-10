Non accurati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non accurati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IMPRECISI

Significato/Curiosita : Non accurati

In chimica si definisce massa accurata (o massa accurata misurata) di una molecola la massa molecolare di quella molecola misurata sperimentalmente. è...

Contrappone all'altro aghifoglie, cioè con foglie filiformi. il termine è impreciso se usato in ambito scientifico, ed è comunemente utilizzato come sinonimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con accurati; accurati resoconti di avvenimenti; Gradevolmente accurati ; Cerca nelle Definizioni