Il nome dell ultimo re visigoto di Spagna - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : RODERICO

Significato/Curiosita : Il nome dell ultimo re visigoto di spagna

Capi di stato della spagna. questo è l'elenco dei monarchi spagnoli che hanno regnato sulla spagna unita dal rinascimento a oggi. come nel caso di altre...

roderico dei visigoti, detto anche rodrico (oppure rodrigo in spagnolo e in portoghese, roderic in catalano o ludhariq, in arabo: ; cordova, 688... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

