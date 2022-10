Nell arpa e nelle chitarre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nell arpa e nelle chitarre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AR

Significato/Curiosita : Nell arpa e nelle chitarre

Già presente in alcune chitarre dei primi dell'ottocento, fu perfezionata dal liutaio spagnolo antonio de torres. le fasce e il fondo sono costruite...

Sfera celeste ar – simbolo chimico dell'argon ar – simbolo indicante il gruppo arile ar – codice vettore iata di aerolíneas argentinas ar – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Pari nell a fune; nell otre; Il terbio nell e formule; Può cadere a catinell e; Scorre nei buchi della scarpa ; Nasce dai Carpa zi; Copricapo arabo usato in occidente come sciarpa ; Comoda scarpa da ginnastica; Il terbio nelle formule; Può cadere a catinelle ; Quelli telefonici si controllano nelle indagini; Piccola apertura nelle mura di una fortezza; Le chitarre suonate dai menestrelli; Nell'arpa e nelle chitarre ; Così sono le chitarre per suonare al meglio; Nell'arpa e nelle chitarre ;