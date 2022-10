La nebbia che annerisce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La nebbia che annerisce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SMOG

Significato/Curiosita : La nebbia che annerisce

Ai composti di piombo ha maggiore potere coprente, non è tossico e non annerisce se esposto all'acido solfidrico. è usato anche come carica nelle materie...

Il grande smog è stata una catastrofe ambientale che colpì londra nel dicembre 1952, allorché una coltre di fumo nebbia densa e maleodorante avvolse la... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

