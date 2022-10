È molto facile scambiarlo per un altro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È molto facile scambiarlo per un altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SOSIA

Significato/Curiosita : E molto facile scambiarlo per un altro

Strategia è quella di scambiarlo con un pedone avversario, in modo da non avere l'incombenza di doverlo difendere. per l'avversario, che è solito prenderlo...

Il sosia è colui che presenta una somiglianza fisica, specialmente a livello del viso, con un'altra persona. questo fatto ha maggiore risonanza se la... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

