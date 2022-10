Mobiletto da ufficio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mobiletto da ufficio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCRITTOIO

Significato/Curiosita : Mobiletto da ufficio

Direttore dell'ospedale. lo stesso foreman trova sotto la gamba di un mobiletto, che era ben stabile e ora non lo è, il cartellino di house e sorride...

Ripeterne i contenuti nel suo libro sull'esperienza quirinalizia, lo scrittoio del presidente. allo scadere del mandato, alcuni settori del parlamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con mobiletto; ufficio; mobiletto di fianco al letto; Un mobiletto per riporre varie cose; mobiletto con lo specchio; mobiletto con vetrina per esporre trofei; Così si può chiamare l ufficio di una banca; Il tavolo dell ufficio ; Si ripetono in ufficio ; Un ufficio dell ACI; Cerca nelle Definizioni