Mitiga il clima delI Europa settentrionale - Cruciverba

Soluzione 16 lettere : CORRENTE DEL GOLFO

Mitiga il clima deli europa settentrionale

La corrente del golfo, insieme alla corrente nord-atlantica, è una potente corrente oceanica calda dell'emisfero boreale, presente nell'oceano atlantico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

