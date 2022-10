Luogo di lavoro dell impiegato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo di lavoro dell impiegato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : UFFICIO

Tecnologici, anche quando tornano sul luogo di lavoro, con un approccio definito come “byod” (bring you own device). il lavoro a distanza e agile può introdurre...

ufficio – locale in cui vengono svolti lavori intellettuali, molto spesso pratiche amministrative. ufficio – termine giuridico. procedibilità d'ufficio...

