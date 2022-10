Insieme a coppe, spade e denari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insieme a coppe, spade e denari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BASTONI

Significato/Curiosita : Insieme a coppe, spade e denari

(bastoni da polo), darâhim (denari), suyûf (spade) e tûmân (coppe). ogni seme conteneva dieci carte, numerate da 1 a 10, e tre figure (o carte di corte)...

Alessandro bastoni alessandro bastoni, su uefa.com, uefa. alessandro bastoni, su legaseriea.it, lega nazionale professionisti serie a. alessandro bastoni, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

