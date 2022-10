Gli strumenti per la prova del palloncino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli strumenti per la prova del palloncino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ETILOMETRI

Significato/Curiosita : Gli strumenti per la prova del palloncino

Paziente prova solo un lieve dolore ben sopportato, durante il gonfiaggio del palloncino. il movimento dei cateteri nelle arterie è indolore. la malattia...

Sensibile per la rilevazione. il semiconduttore usato di solito negli etilometri è l'ossido di stagno che fa parte dell'elemento sensibile. i sensori sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con strumenti; prova; palloncino; Gli strumenti finanziari che fanno... strike; Antichi strumenti egizi; strumenti ste come Joni Mitchelle Bonnie Raitt; Lega di rame e zinco anticamente utilizzata per fabbricare strumenti musicali; La prova a lavoro finito; Lo si prova quando si soffre; Mette a dura prova i marinai; Esclamazione d approva zione; Sistema di sicurezza a palloncino per auto ing; Riempire un palloncino ; Lo strumento della prova del palloncino ; palloncino che si apre in caso d incidente ing; Cerca nelle Definizioni