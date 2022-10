Giaccone in tessuto impermeabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giaccone in tessuto impermeabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CERATA

Significato/Curiosita : Giaccone in tessuto impermeabile

Da un tessuto con aree permeabili agli inchiostri ( o aree libere ) e aree impermeabili. ponendo questo telaio da serigrafia sopra il tessuto da stampare...

Impermeabile. si tratta del tipico impermeabile dei marinai realizzato in tela cerata. è efficace contro il vento e particolarmente robusto. il trench è un tipo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con giaccone; tessuto; impermeabile; Tipo di giaccone impermeabile; giaccone impermeabile con cappuccio; Il giaccone verde militare in voga negli anni 70; Un giaccone sportivo con il cappuccio; Grandi pezzi di tessuto ; tessuto di lana rasata; tessuto trasparente applicabile al cappello; Un tessuto leggero; Tipo di giaccone impermeabile ; Cappotto impermeabile ; Quella cerata è impermeabile ; Operazione che rende impermeabile ; Cerca nelle Definizioni