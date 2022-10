Genere di funghi commestibili o velenosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Genere di funghi commestibili o velenosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AMANITA

Significato/Curiosita : Genere di funghi commestibili o velenosi

Comune di alcune specie di funghi del genere boletus, spesso attribuito, anche come denominazione merceologica, a quattro specie commestibili di boleti...

L'amanita phalloides (vaill. ex fr.) link, 1833 nota anche come amanita falloide o tignosa verdognola è un fungo basidiomicete della famiglia delle amanitaceae... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 ottobre 2022

Altre definizioni con genere; funghi; commestibili; velenosi; genere di film non adatto ai bambini; genere musicale molto cadenzato; Il genere del romanzo del 500 Lazarillo de tormes; Il genere del romanzo del 500 Lazarillo de tormes; funghi ottimi trifolati o sott olio; Così sono i funghi ... non buoni; Se sono funghi non vanno bene per appendere; Condimento per pasta e pizza a base di funghi ; Negozio di commestibili ; Venditore di commestibili ; Pezzetti di grasso di maiale commestibili ; Semini commestibili delle piante aghiformi; velenosi ; Quella falloide è un fungo velenosi ssimo; O sono buoni o sono velenosi ; Privo di effetti velenosi ; Cerca nelle Definizioni