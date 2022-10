Fabio capitano della nazionale di calcio nel 2006 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fabio capitano della nazionale di calcio nel 2006. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CANNAVARO

Significato/Curiosita : Fabio capitano della nazionale di calcio nel 2006

Difensori della sua generazione se non dell'intera storia del calcio, nel 2006 è stato campione del mondo con la nazionale italiana, della quale ha detenuto...

